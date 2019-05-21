Найден эффективный метод борьбы с циррозом
Ведущий исследователь и преподаватель медицины Гарвардской медицинской школы и Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне Трэйси Саймон вместе со своей командой долго наблюдала за 48 748 мужчинами и 68 449 женщинами. У всех них изначально не было проблем с печенью.
Параллельно доктор изучала их физическую активность с 1986 по 2012 годы. В ходе эксперимента обнаружилось, что огромное влияние оказывают физические нагрузки.
В США внимание этому вопросу уделили в связи с ожиданием повышенной смертности из-за указанного недуга. Предположительно, к 2030 году показатели вырастут втрое.
"Преимущество физических упражнений не является новой концепцией, но их влияние на смертность от цирроза и рака печени еще не изучалось в полном масштабе", – прокомментировала Трэйси Саймон.
Комбинирование ходьбы и силовых тренировок максимально сокращает риск смерти от цирроза. А если вместо обычной практиковать быструю ходьбу, угроза заболевания снизится еще на 73%.
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