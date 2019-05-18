Ученые сделали сенсационное открытие в изучении болезни Альцгеймера

Ученые проводили исследование на протяжении 18 лет. Полученные данные позволили диагностировать болезнь Альцгеймера на самой ранней стадии.



Опыт проходил с 1995 по 2013 год. В нем приняли участие почти 300 человек. Все они изначально имели предрасположенность к деменции.

Согласно данным исследования, еще за 10-15 лет до постановки точного диагноза у испытуемых начались первые проблемы. У них ухудшилась память, начало рассеиваться внимание и снизился уровень интеллекта. Серьезные когнитивные нарушения к концу исследования были выявлены у 27% подопытных, то есть у 81 человека.

Также в процессе анализа ученые зафиксировали повышенное содержании тау-белка в спинномозговой жидкости у больных. Его количество стало активно увеличиваться за 34 года до постановки окончательного диагноза. Ученые не оставили без внимания и МРТ-снимки головного мозга пациентов.

Для определения анатомических изменений, связанных с нарушением мыслительных функций, изображения обрабатывали при помощи компьютерных алгоритмов. Результаты помогли установить, что происходило в голове за 3-10 лет до проявления отклонений. У людей незначительно снижались объемы медиальных отделов височных долей мозга. Данная область ответственна за память, отмечает FlashNord.

