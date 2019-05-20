Названы самые полезные для сердца продукты
От рациона напрямую зависит работа всех внутренних органов. Врачи рассказали, какие продукты необходимо употреблять, чтобы снизить риск ишемической болезни сердца.
Кардиолог, доктор медицинских наук и заслуженный врач России Юрий Кремнев утверждает, что в день нужно есть минимум 400 граммов овощей. Также он настаивает на введении в рацион рыбы. Причем лучше есть ее в отварном виде или готовить на пару.
Особое внимание стоит обратить на крупы, за исключением манной. Каши содержат большое количество углеводов и обеспечивают 50–60% суточного энергопотребления организма, пишет РИА ФАН.
Врач перечислил продукты, которые обязательно стоит исключить:
Заслуженный врач отметил, что в одном яичном желтке содержится 200 граммов холестерина. И это притом что суточная норма составляет не более 100 граммов, сообщает HCH.
Продюсер отреагировал на слухи
Артиста сняли в женском обществе
Гламурная блондинка расслабляется в США
Юморист не смог попасть в собственную квартиру
Популярные темы форума
Взять кредит на свадьбу
Мой мужчина меня бьет
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
Гей скандал на канале Россия
Бессонница. Как быть?
Первый раз ударил
Бросил на 6 неделе беременности
Ищите мужика по расчету
Увеличила губы,а он меня бросил
Не получаю удовлетворения
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Жить вместе до брака
Дочь ушла из дома
Ирина Шейк и Бреди растались
Отбирают квартиру
Верите ли вы в привороты?
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Вернулся спустя год
Подруга замутила с моим бывшим
2 года без секса
Она ушла к моему другу
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
Боюсь одиночества
Игра престолов!!!
Боюсь уколов, истерика
Что подарить на годовщину свадьбы?
Тарасов передарил машину Бузовой
Во всем виноваты евреи!