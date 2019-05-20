Названы самые полезные для сердца продукты

По сведениям Министерства здравоохранения России, свыше 42% умирающих от ишемической болезни сердца людей находятся в активном трудоспособном возрасте (до 54–59 лет) и у них не наблюдается ярко-выраженных симптомов. Причем заболевание в пропорциональном соотношении фиксируется у мужчин примерно в два раза чаще, чем у женщин.



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