Японский гриб лечит серьезные болезни
Один из самых часто встречающихся ингредиентов в блюдах азиатской кухни – грибы шиитаке. В Китае и Японии они используются для снижения массы тела, уровня холестерина в крови, а также для лечения импотенции.
Доказано, что экстракт из мицелия шиитаке обладает защитными свойствами при химиотерапии. Он существенно снижает число патологически измененных клеток, возникающих под действием противоопухолевых препаратов.
Специалисты из Ирландии на протяжении пяти лет проводили исследования и доказали положительное влияние этих грибов на иммунитет человека. Им удалось установить, что шиитаке особенно эффективны в борьбе с бактериями, которые становятся причиной воспалительных процессов в верхних дыхательных путях. Ученые даже создали лекарственную сыворотку для внутривенных инъекций на их основе.
Исследователи предполагают, что их открытие может стать шагом к прорыву в лечении сепсиса и пневмонии. Но для этого необходимо более тщательно изучить влияние гриба на человека.
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