Какая закуска вредит сильнее алкоголя
С помощью известных врачей и диетологов эксперты составили список несовместимых со спиртным закусок. Алкоголь вреден сам по себе, но эти продукты усиливают его пагубный эффект.
Например, боль и жжение могут спровоцировать свежие помидоры. Они содержат органические кислоты, а в сочетании с крепкими напитками слизистая желудка сильно раздражается. Это касается и маринованных овощей.
Если совместить спиртное с селедкой, эффект обезвоживания возрастет в несколько раз, что даст ощутимую нагрузку на почки. А рассол вызовет еще и значительные отеки.
"На компенсацию вреда от соленой пищи понадобится время. На один грамм соли требуется десять граммов воды", – пояснила диетолог Юлия Хохлова.
В тандеме с шоколадом этиловый спирт наносит урон поджелудочной железе. В момент расщепления сахара в организме алкоголь будет отравлять вас токсинами. Кстати, этот союз добавит немало калорий. То же относится и к арбузу.
Дыня в сочетании с горячительным напитком вызовет слабительный эффект. Грибы могут стать причиной отравления разной степени.
Серьезные проблемы со здоровьем влечет совмещение кофеина и спиртного. Они оба разгоняют одну фазу детоксикации в печени, вместе усиливая нагрузку. А это уже прямая угроза жизни, сообщает Life.
Лучшими вариантами для закуски станут молочные продукты, запеченные мясо, рыба и птица, заливное, отварные яйца, пироги. И, конечно, стоит помнить: алкоголь не должен попадать в голодный желудок.
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