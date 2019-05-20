Какая закуска вредит сильнее алкоголя

Спиртные напитки можно найти практических во всех магазинах, но далеко не все они высокого качества. Очень важно не только разбираться в алкоголе, но и правильно закусывать.

С помощью известных врачей и диетологов эксперты составили список несовместимых со спиртным закусок. Алкоголь вреден сам по себе, но эти продукты усиливают его пагубный эффект.



Например, боль и жжение могут спровоцировать свежие помидоры. Они содержат органические кислоты, а в сочетании с крепкими напитками слизистая желудка сильно раздражается. Это касается и маринованных овощей.

Если совместить спиртное с селедкой, эффект обезвоживания возрастет в несколько раз, что даст ощутимую нагрузку на почки. А рассол вызовет еще и значительные отеки.

"На компенсацию вреда от соленой пищи понадобится время. На один грамм соли требуется десять граммов воды", – пояснила диетолог Юлия Хохлова.

В тандеме с шоколадом этиловый спирт наносит урон поджелудочной железе. В момент расщепления сахара в организме алкоголь будет отравлять вас токсинами. Кстати, этот союз добавит немало калорий. То же относится и к арбузу.

Дыня в сочетании с горячительным напитком вызовет слабительный эффект. Грибы могут стать причиной отравления разной степени.

Серьезные проблемы со здоровьем влечет совмещение кофеина и спиртного. Они оба разгоняют одну фазу детоксикации в печени, вместе усиливая нагрузку. А это уже прямая угроза жизни, сообщает Life.

Лучшими вариантами для закуски станут молочные продукты, запеченные мясо, рыба и птица, заливное, отварные яйца, пироги. И, конечно, стоит помнить: алкоголь не должен попадать в голодный желудок.