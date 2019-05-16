Убивают изнутри: названы вызывающие слабоумие продукты
Конечно, первое место по шкале вредности занимает алкоголь. Спиртное вызывает деструкцию, негативно влияя на формирование яйцеклеток. Оно провоцирует нарушения в работе яичников, что может сказаться на репродуктивной функции женщины.
Далее – сахар. Он тоже может стать причиной возникновения различных воспалительных заболеваний половых органов из-за высокого скачка инсулина в крови. Также есть риск появления диабета и ожирения внутренних органов. Рекомендуемая суточная доза сахара, по данным ВОЗ, для женщины составляет не более девяти чайных ложек, передает Obozrevatel.com.
Переизбыток в организме соли вызывает отеки. Особенно внимательно следует контролировать ее потребление перед критическими днями.
Молочным железам тоже можно нанести вред. Стоит лишь увеличить количество выпитого кофе и чая в день. В них содержится кофеин, который повышает уровень пролактина. Его избыток приводит к перевозбуждению нервной системы и ухудшает работу кишечника. Также он может накапливаться в яичниках. Отдайте предпочтение паре чашек травяного чая.
Напоследок – чипсы. Из-за наличия в составе рафинированного масла в крови может увеличиться уровень "плохого" холестерина. Кроме этого, они провоцируют слабоумие и повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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