Как спастись от надоедливой аллергии
Самый лучший способ – просто отварить продукты, сообщили специалисты. И не один раз, а минимум два.
Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Алла Погожева подчеркнула, что к некоторым позициям надо отнестись с особым вниманием. Например, рыбу и мясо необходимо подвергать термообработке три раза. "Бульоны сливаются, и потом используют этот продукт", – уточнила профессор.
Выяснилось, что вредные вещества и добавки покидают пищу исключительно в процессе варки. Этот метод подходит не только аллергикам, но и тем, кто тщательно следит за здоровьем. Он способствует повышению безопасности продуктов, сообщает РИА Новости.
Не стоит забывать и о профилактике, напоминают специалисты.
"Для безукоризненной работы организма важно находиться на улице минимум четыре часа в день", – заявила микробиолог Светлана Чубатова.
Обострение аллергии часто происходит из-за редкого проветривая помещений и нарушения воздухообмена, пояснила эксперт.
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