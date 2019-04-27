Антибиотики признали смертельно опасными
Американские ученые провели масштабное исследование. В течение восьми лет они наблюдали за здоровьем 36,5 тысяч женщин. Во время эксперимента у 1,056 пациенток развились болезни сердца и сосудов.
Специалисты выяснили, что всему виной чрезмерное употребление антибиотиков. Оказалось, что у женщин в возрасте от 40 лет, регулярно принимающих препараты, риск инсульта и инфаркта возрастает на 28%, по сравнению с теми, кто употребляет лекарства редко.
После 60 лет вероятность возникновения заболеваний увеличивается до 32%, передает сайт Obozrevatel.com. Любопытно, что подобной закономерности не наблюдалось у женщин младше 40 лет.
Как рассказали специалисты, антибиотики оказывают негативное влияние на микрофлору кишечника. Препараты уничтожают полезные бактерии, которые содержатся в кишечном тракте. Это приводит к сужению кровеносных сосудов и развитию воспаления, что в конечном итоге может спровоцировать инсульт или инфаркт.
Ученые предположили, что антибиотики могут представлять такую же серьезную опасность и для представителей противоположного пола. Теперь американские эксперты планируют провести новое исследование.
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