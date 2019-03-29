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Здоровье

Раскрыт смертельный вред красного мяса

Фото: www.globallookpress.com
Американские специалисты утверждают, что даже небольшие порции мяса и колбасных изделий могут повысить риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли ученые из Университета Лома Линди в ходе многолетнего эксперимента.
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В исследовании приняли участие 96 тысяч добровольцев из протестантской Церкви адвентистов седьмого дня. Одна половина участников питались исключительно растительной пищей, другая ела мясо в небольших количествах. 

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Научный эксперимент проходил в несколько этапов. Первые наблюдения проводились в 2002-2007 годах, вторые – спустя 12 лет. Испытуемые были разделены на пять групп в зависимости от количества употребляемого мяса. 

Специалисты рассказали, что за все время исследований умерли почти восемь тысяч человек. Причем 2,5 тысячи добровольцев скончались от заболеваний сердечно-сосудистой системы, а 1,9 тысячи – от злокачественной опухоли. 

В результате исследования ученые пришли к выводу, что употребление красного мяса и колбасных изделий даже в небольших порциях увеличивает риск ранней смерти. Вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний повышается с 1,18 до 1,26 раза, сообщает "Царьград". Чтобы сохранить здоровье, эксперты рекомендуют есть рыбу и белое мясо, передает телеканал "360".

Автор: Полина Крылова29 марта 2019, 13:36

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