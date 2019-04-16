Паллиативная помощь в России становится доступнее
Это долгожданное решение для паллиативных больных, их родных
и близких, подчеркнул парламентарий. "Люди, забирая в город своих больных
родителей, которые были прописаны в деревнях, вынуждены обращаться за помощью
по месту пребывания, в том числе и за паллиативной", – отметил Кобзев.
Он напомнил, что раньше такая помощь финансировалась из местного бюджета, поэтому нуждающихся нередко отправляли по месту прописки. При этом ее стоимость в разных городах отличается, отметил депутат.
Очень важно, чтобы люди могли получить помощь в любом регионе страны, вне зависимости от места проживания, подчеркнул парламентарий. "В документе зафиксированы максимальные сроки постановки диагнозов по онкологии – не более 14 дней с момента назначения исследования", – сообщил он.
Думские единороссы вместе с партийным проектом "Здоровое будущее" проделали большую работу по совершенствованию системы паллиативной помощи, подчеркнул Кобзев. Он указал на выработку поправок к соответствующему законопроекту.
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в системе оказания помощи тяжелобольным пациентам. Речь идет о программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
Напомним, что закон о паллиативной помощи Госдума приняла в феврале этого года. Нормативно-правовой акт разработан по поручению президента России Владимира Путина.
Документ расширяет понятие "паллиативная помощь", уточняет порядок ее оказания гражданам, социального обслуживания тяжелобольных пациентов. Помощь им теперь может оказываться не только в амбулатории и стационаре, но и на дому.
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