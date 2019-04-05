Развенчан миф о самом вредном блюде россиян
Специалист отметил, что пищевая ценность супа, как и его польза, в первую очередь зависят от ингредиентов и способа приготовления. Ранее медики заявили, что солянка опасна из-за наличия в ней нескольких видов мяса, соленых огурцов и копченостей. Якобы, этот суп не следует есть людям с гипертонией, болезнями сердца и ожирением .
По словам диетолога, солянка, приготовленная в домашних условиях, может сильно отличаться от той, которую сделали в общепите. Калорийность по составу жиров, белков и углеводов будет разной.
"Если мы берем состав классической солянки, то это будет низкокалорийный суп. Все, что содержит меньше 100 килокалорий на 100 граммов, считается низкокалорийным блюдом", – цитирует эксперта РЕН ТВ. Андрей Бобровский заверил, что популярные российские супы являются диетическими, а не опасными блюдами.
Диетолог пояснил, что жир от колбасных обрезков разбавляется большим количеством воды, поэтому его концентрация будет низкой. Он добавил, что все же стоит делать выбор в пользу овощных супов. В качестве примера эксперт привел ботвинью из первых весенних всходов. Такие супы содержат большое количество питательных элементов и уж точно к опасным блюдам не относятся.
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