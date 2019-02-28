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Общество

Перед Масленицей в России нашли опасную сметану

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С приближением Масленицы в России традиционно растет спрос на муку – как основной ингредиент для приготовления блинов и сметану – как самое популярное дополнение к этому блюду. В преддверии праздника специалисты Росконтроля проверили качество сметаны с массовой долей жира 20% семи популярных марок: "Простоквашино", "Вкуснотеево", "Бежин луг", "Брест-Литовск", "Киржачский молочный завод", "Ростагроэкспорт" и "Благода", передает сайт "ТВ Центр".

Для анализа сметану протестировали по 50 параметрам безопасности, а также на антибиотики и микробиологические показатели, передает портал "ФедералПресс". Как оказалось, самым распространенным нарушением стала замена дорогих молочных жиров на растительные. Полностью прошла проверку продукция марок "Благода", "Бежин луг" и "Брест-Литовск".

28 февраля 2019, 12:44

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