Женщина попала в больницу после оральных ласк
30-летняя испанка рассказала, что острая аллергическая реакция возникла у нее сразу после оральных ласк. Как отметила женщина, такое с ней произошло в первый раз. Раньше она уже занималась сексом со своим партнером, но таких жутких последствий не наблюдалось.
Врачам удалось выяснить, что анафилактический шок вызвал препарат пенициллин. Однако в тот день пострадавшая не принимала это лекарство. Оказалось, что ее возлюбленный проходил в то время курс лечения от ушной инфекции амоксициллином – антибиотиком широкого спектра действия группы пенициллинов. Это лекарственное средство попало в организм жительницы Испании вместе со спермой.
В больнице женщина получила дозу адреналина, стероидов и сальбутамола. Спустя несколько часов она вновь могла нормально дышать. Испанка выписалась из больницы через неделю, передает "Московский комсомолец".
Случившееся медики описали в научной статье для издания British Medical Journal Case Reports. Врачи порекомендовали всем аллергикам внимательно изучать, какую еду и какие препараты принимает их партнер, и избегать тесных контактов, если велика вероятность вызвать болезненную реакцию организма.
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