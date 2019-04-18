В российском кефире нашли антибиотики

Специалисты Роскачества проверили кефир 11 российских производителей, сообщает телеканал "360" со ссылкой на релиз, поступивший из ведомства. Напиток протестировали по 35 параметрам безопасности и качества.
В этот раз в продукции не обнаружили ни стафилококка, ни плесневых грибов, не вредных бактерий и микроорганизмов. Зато в девяти образцах были найдены следы антибиотиков, пишет "Царьград". Комментируя результаты, заведующая лабораторией технохимического контроля ВНИМИ Елена Юрова отметила, что такой напиток не может называться кефиром или кефирным напитком, добавляет НСН.
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