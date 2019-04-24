Найден элементарный способ распознать рак легких
Открытие позволит предотвратить развитие смертельного недуга. Ученые выявили, что о патологических изменениях свидетельствует появление различий в геноме тканей дыхательных путей, которые связаны с иммунной системой.
Медики могут элементарно зафиксировать эти негативные тенденции еще до того, как в организме человека начнется предраковая активность, сообщает MedicalXpress. По словам доцента кафедры вычислительной медицины Бостонского университета Дженнифер Бин, легкие претерпевают множество изменений до развития рака легких.
Теперь у специалистов есть возможность использовать эти перемены, чтобы идентифицировать людей с высоким риском развития данного вида онкологии. Ученые полагают, что можно создать терапевтическое средство для тех, кто находится в зоне риска. В наибольшей опасности находятся курильщики со стажем.
Исследователи могут разработать лекарство против рака легких, которое бы стимулировало иммунную систему и заставляло ее атаковать онкологические клетки. Только в США от рака легких ежегодно умирает около 160 тысяч человек. Примечательно, что в последние годы в ряде стран растет количество женщин, страдающих от страшного недуга.
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