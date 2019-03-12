Пышка из Comedy Woman раскрыла секрет похудения

Секрет похудения раскрыла поклонникам участница шоу Comedy Woman Екатерина Скулкина. Пышка сбросила за месяц 11 лишних килограммов.

Екатерина Скулкова – женщина plus-size. 42-летняя звезда Comedy Woman резко похудела в преддверии пляжного сезона. Актриса не стала держать в секрете свой метод и поделилась им со своими поклонницами.

Видеоролик с тренировки актриса из Comedy Woman разместила в Instagram. В первую очередь, по словам Скулковой, необходимо принципиально другое питание – от которого, по словам звезды, становится "очень легко".

"Пятиразовое, в большей степени – овощи и рыба, овощные бульоны и супы. По утрам – сложные углеводы, отсутствие мучного и сладкого", – раскрыла рецепт звезда шоу Comedy Woman. Что же касается сладостей – то, по словам Скулковой, она на себе испытала – без них можно жить совершенно спокойно.

Но, конечно, добиться таких впечатляющих результатов без спорта невозможно, подчеркнула звезда Comedy Woman. "Смогла взять вес под контроль благодаря сбалансированному питанию и физическим нагрузкам", – приводит слова Скулковой Пятый канал.

Напомним, недавно внук погибшего в концлагере советского генерала Дмитрий Карбышев обратился с заявлением в Следственный комитет. Он попросил привлечь к уголовной ответственности создателей шоу Comedy Woman, пошутивших про его знаменитого предка и его мучительную смерть. Дмитрий Карбышев-младший считает, что шутки юмористов направлены на реабилитацию нацизма и оскорбляют память о Великой Отечественной войне.

Скандальный скетч Comedy Woman появился еще в 2013 году, но внимание к нему привлек Никита Михалков в передаче "Бесогон" в конце прошлого года. Кинорежиссер возмутился шуткой о "замерзшем духе" Карбышева. Позднее Comedy Woman извинились за свой скетч – его авторы считали, что генерал – мифический персонаж.

