Рудковская взбесила шикарным завтраком
На снимке запечатлен украшенный цветами стол, на котором стоит тарелка с двумя блинами, блюдо с фруктами и стакан апельсинового сока. "Доброе утро! По московским завтракам скучали или все-таки мальдивские круче?" – обратилась Яна Рудковская к подписчикам.
Роскошный завтрак не пришелся по вкусу пользователям. Многие юзеры обрушились на телеведущую с разоблачительными комментариями. "Столько суеты из-за двух блинчиков! Их же можно, не садясь, съесть", "Какие все лживые и льстивые! На это смотреть больно! Не то что есть! Если вы богатые, так и наслаждайтесь этим молча", – делились мыслями подписчики.
Один пользователь заявил, что продюсер размещает подобные посты от безделья, и поинтересовался, когда она начнет показывать снимки уборной. "Как надоела эта Рудковская. Ни один артист не выкладывает столько снимков. Видимо, от безделья. Одни столы с едой. А где туалеты?" – написал комментатор.
Телеведущая нередко становится объектом критики. Так, недавно Яна Рудковская разместила сделанную во время отдыха видеозапись, на которой ее наследник исполняет танец под ритмичную музыку. Пока одни поклонники расхваливали способности мальчика, другие упрекнули продюсера в том, что она лишает сына детства.
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