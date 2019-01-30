Полезные утренние привычки счастливого человека

Еда Путешествия Культура Мода и красота Здоровье Афиша

Самое читаемое

К "покосившемуся" Крымскому мосту срочно направили спасателей
Перестала жить: сердечный приступ добил измученную Кожевникову
Зачали под наркотиками: Самбурская заткнула рот бывшей любовнице Головина
"Превращается в порнозвезду": россияне раскрыли неожиданные факты о Лорак
Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор
партнеры
Среда 30 января
Лента новостей
14:18
Московский кредитный банк запускает виртуальный пулинг
14:15
Трамп готовит жестокое убийство
14:01
Макрон отрезвил пощечиной потерявшую самоконтроль Мэй
13:59
Под Москвой у пенсионерки нашли сверток с наркотиками
13:55
Володин пригласил итальянцев на форум "Развитие парламентаризма"
13:41
Жемчужина страны: российский актер фильмов для взрослых покорил весь мир
13:33
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 января 2018 года
13:12
Россияне в панике из-за массовых звонков мошенников от лица Сбербанка
12:37
Осмелевший Порошенко подготовил страшный удар по России
12:22
"Самый красивый": раскрыта неожиданная связь Канделаки с сенатором Арашуковым
12:18
Под Астраханью сообщили о минировании школ
12:17
Невероятную историю любви расскажут со сцены Кремля
12:09
Happy Market собирает ценителей уникальных товаров
12:04
Побивший Хабиба Нурмагомедова чемпион мира умер после похода в сауну
11:34
Сестра плюнула в престарелую Быстрицкую из-за роскошного наследства
11:25
"Жри быстрее": в Смоленске учительница заставляла ребенка есть котлету
11:17
Валуев помог инвалиду детства с поступлением в колледж
10:58
Российская телеведущая возбудила народ роскошными формами
10:52
Голая Брежнева расслабилась на Мальдивах после слов Меладзе о расставании
10:41
Сенатор Арашуков задержан в зале заседаний
10:32
Под Москвой на железнодорожных путях погиб мужчина
10:17
Известная певица показала пятую точку
10:13
Это подстава: лжец Порошенко вляпался в грязный скандал
10:10
Под Читой загорелся полигон
10:01
Какой подвох ждет молдавских избирателей
09:57
Фото натянутой Кудрявцевой вызвало фурор
09:55
Умер знаменитый обладатель "Грэмми"
09:39
Призрак Аршавина терроризирует россиян
09:32
В Шереметьево самолет столкнулся с трапом
09:28
"Теперь уже можно сказать": Асмус показала себя с Янковским
08:53
Анисина оценила постельное фото Волочковой и Джигурды
08:39
Врачебная ошибка: жену Ягудина в пятый раз положили под нож
08:14
Захарова подняла на смех бросившего вызов Путину Порошенко
08:12
Украинцы впали в истерику из-за "гимна" Крымского моста
06:01
Прогноз личной жизни на февраль 2019 года
03:09
Объявлено о новом браке Дмитрия Шепелева
01:06
Закатившую истерику звезду "Дома-2" предложили выгнать с проекта
23:10
Кейт Миддлтон вышла раздетой на мороз
21:53
Чем обернется для Украины второй срок пьяницы Порошенко
21:50
Ургант разбился в ДТП
21:40
В любовных разборках Собчак, Виторгана и Богомолова всплыла шикарная модель
21:24
Дочь выдала страшную тайну Пугачевой
21:18
"Жаль уродов": Гусеву и Романец из "Дома-2" поставили диагноз
21:16
Воспитатель в Набережных Челнах оставила ребенка на лютом морозе
21:03
"По девочкам?": приглядевшаяся к подругам Дакота познала "природный" секс
21:01
Почти 50 человек сгорели на пожарах в Башкирии
20:42
Глава района в Удмуртии наказан за игнорирование просьб граждан
20:13
В Свердловской области грабитель изрезал двух продавщиц ножом
20:03
В Тюмени провели уникальную операцию пациенту с инфарктом кишечника
19:50
Блюменкранц смешал с грязью семью звезды "Дома-2"
19:38
Большегруз снес легковушку на трассе под Омском
19:29
Порошенко предложил выбрать Путина президентом Украины
19:18
Стало известно о мощной хакерской атаке на госслужбы
19:16
Дочь Алсу восхитила талантом на шоу "Голос. Дети"
18:55
Россияне стали бояться газа
18:30
Захарова врезала вставшему на колени перед Россией Порошенко
18:30
Располневшая Тодоренко еле шевелит ногами
18:19
"Спасите!": жалостное обращение Цымбалюк-Романовской довело до слез
18:03
"15 лет это длится": Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
17:44
"Как агрессивный бомж у ларька": Самбурской пообещали заткнуть рот
17:38
Минюст предложил не наказывать за "вынужденную коррупцию"
17:08
Алибасов врезал бездарной Бузовой
17:06
"Чмошник!": вопящая Волочкова сбежала из студии
17:04
В "ЕР" выступили против штрафов за отказ от счетчиков на газ
16:33
"Моя жизнь – сплошная боль": Чехова откровенно высказалась о своем здоровье
16:29
Допившийся до чертиков Порошенко возмутил странным заявлением
15:48
Кудрявцева оплакивает сорвавшуюся с высоты малолетнюю дочь
15:48
Отмена наказания за коррупцию добила Собчак
15:31
На конкурс общественно значимых проектов "ЕР" поступили тысячи заявок
15:29
Посланный на второй срок Порошенко вляпался в громкий скандал
15:28
Самолет экстренно сел в Сочи из-за нападения пассажира на стюардессу
15:04
Ягудин распек Загитову за грандиозный провал
14:59
Судзиловская выставила Лорак в неприглядном виде
14:57
Шепелев разоблачил требующую миллионы от известного певца самозванку
14:53
5 простых ритуалов по привлечению денег
14:42
Замглавы "Росгеологии": падение падишаха
14:41
Коварная ученица Пугачевой поставила подножку Киркорову
14:19
Жизнь тяжелобольного Порошенко повисла на волоске
14:15
Житель Подмосковья носил с собой боевые патроны
13:55
Лавров послал грозный сигнал вояке Трампу
13:53
Под Архангельском рабочего убили из-за прогула
13:53
Вдова Караченцова ищет богатого спонсора
13:42
Муцениеце бросилась к Прилучному после слухов о зверском избиении
13:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 января 2019 года
13:04
"Хрипела и визжала": Боярскую разлучили с мужем
13:03
Грязная матерщина и интимный секрет замглавы "Росгеологии" прогремели на всю страну
13:03
Экстремально волосатая девушка бросила бриться ради любимого
12:53
"Великий провал": украинцы завопили от успеха "Газпрома"
12:34
Лучезарного Тимати в торжественном наряде поздравляют со свадьбой
12:22
14 пострадавших: школьник распылил газовый баллон прямо на уроке
12:19
"Вы за это поплатитесь!": в "Битве экстрасенсов" прокляли подлых разоблачителей
12:15
Высоцкая и Кончаловский расстались сразу после венчания
12:12
Тимошенко готовит публичную порку наглому Порошенко
11:57
Скрывшему операцию Кокорину потребовался врач в СИЗО
11:49
"Я жирная и уродливая": расплывшаяся Седокова взвыла от обиды
11:42
В Краснодарском крае мужчина убил отца и замуровал тело
11:31
Изменившаяся до неузнаваемости Началова загремела в клинику
11:22
После контакта с Джигурдой голая Волочкова бросилась в сугроб
11:12
Готовящегося к покорению "Евровидения" Лазарева крупно подставили
10:59
Облитый грязью Зеленский взорвался после унижения
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Родила от свекра: Зарубину обвинили в интимной связи с отцом Малинина
"40 миллионов не получит": юбилей обернулся для Пугачевой громким провалом
Вскрылись безмерные богатства молодой помощницы Петросяна
Взбешенные инвалиды и пенсионеры набросились на зажравшуюся Пугачеву
Анисина оценила постельное фото Волочковой и Джигурды
Готовящегося к покорению "Евровидения" Лазарева крупно подставили
Lifestyle

Полезные утренние привычки счастливого человека

Фото: www.globallookpress.com
"Встал не с той ноги!" "Утро добрым не бывает!" "Поднять подняли, разбудить забыли!" "День не задался с самого утра!". Есть много цитат, подтверждающих теорию о том, что утро – залог целого дня. Оказывается, сделать его удачным, продуктивным и позитивным – в наших руках, как и создать себе хорошее настроение, заряд бодрости и внутреннее равновесие. 
прочитано 209 раз

О том, как организовать свое утро, чтобы день сложился удачно, и какие привычки помогут в этом, "Дни.ру" поговорили со специалистом по фэн-шуй Ларисой Нестеренко.

Изо дня в день человек испытывает весь спектр самых разнообразных эмоций, увы, не всегда приятных. "Известная фраза "человек – кузнец собственного счастья" – не пустой звук. Неприятные образы, окружающие любого из нас, плохо влияют на мысли, а негативные мысли, в свою очередь, дурно сказываются на работе внутренних органов, да и всего организма. Как следствие, наши чувства влияют на здоровье и продолжительность жизни. Поэтому добывать позитивные образы, окружать себя ими, создавая вокруг приятную атмосферу – наша задача и верный способ помочь организму работать без сбоев", – рассказывает эксперт.

С помощью древнего учения фэн-шуй можно наладить процесс взаимодействия подсознания и организма, что в дальнейшем позволит скорректировать не только начало каждого дня, но и всю жизнь. Конечно, для этого необходимо приложить массу усилий, но оно того стоит. Вот несколько правил, которые, по мнению Ларисы Нестеренко, сделают день любого человека продуктивным и удачным.  

НЕСПЕШНЫЙ ПОДЪЕМ. Просыпаясь, не стоит мгновенно вскакивать с постели и мчаться по делам во весь опор, лучше постепенно собрать всю свою энергию после сна. Расслабиться, осознать себя, почувствовать каждую клеточку своего существа, размеренно подышать – представить, что вы вдохнули свет, выдохнули тьму, насытить органы и головной мозг кислородом, потянуться. Только после этого можно вставать.

ПРИЯТНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ. Груз предстоящих дел может любого человека спросонья сразу настроить на неудовлетворительный тон. Концентрация на собственном теле поможет избежать этого. Нужно подумать о близких и дорогих сердцу людях, вспомнить, что мы не одиноки, что кому-то нужны и кем-то любимы, кто-то ждет встречи с нами. Таким образом, мы передаем мозгу определенные вибрации, полезные и сохранные в течение всего дня.

Фото: www.globallookpress.com

ЦВЕТЫ. Букет цветов, пусть даже одна роза, подготовленный с вечера, способствует гармонизации энергии и заряду бодрости на весь день. Вдыхая их аромат после пробуждения, наслаждаясь нежным видом растений, вы задаете позитивный правильный тон с утра. Цветы наполняют энергией и дадют силу.

БЛАГОДАРНОСТЬ. Проснувшись, поблагодарите пространство и вселенную за новый день, за то, что вы снова видите, слышите, дышите, двигаетесь, чувствуете и готовы к новым достижениям. Любой день стоит начинать с благодарности.

ВОДА. Особое внимание необходимо уделить свежей воде. Она понадобиться утром, чтобы разбудить организм. Налив чистую воду комнатной температуры в стакан, нужно встать на носочки и выпить ее небольшими глотками. В процессе представьте, что это вода из горного источника, и она по капле наполняет вас здоровой мощной силой, выводя из организма всю старую ненужную информацию и негатив.

Фото: www.globallookpress.com

ЗАВТРАК. Завтракайте не спеша, наполнив утренний рацион свежими зелеными овощами – это полезно для печени. Печень – это состояние нашего духа. Если этот орган плохо работает, вы будете раздражены, не сможете сконцентрироваться на задачах и быстро утомитесь.

МУЗЫКА. Утренняя музыка поможет работе сердца. Не важно, будут ли это классические произведения, популярные мотивы или даже рок – каждый день мы проживаем по-разному, и наши потребности также отличаются друг от друга. Музыка поможет прислушаться к себе, своим ощущениям, настроиться на хороший день.

ЗЕРКАЛО. При выходе из дома посмотритесь в зеркало, улыбнитесь себе и пожелайте хорошего дня. Ваше подсознание воспримет это, как поддержку и фундамент для благоприятного внутреннего настроя. 

30 января 2019, 14:35

комментарии

Политика

Жизнь тяжелобольного Порошенко повисла на волоске
Лавров послал грозный сигнал вояке Трампу
Тимошенко готовит публичную порку наглому Порошенко
Облитый грязью Зеленский взорвался после унижения

Шоу-бизнес

Ахеджакова жестко ответила на издевательства Галкина
"Придется признаться": фаворитка Пугачевой подвинула Лазарева на "Евровидении"
Сестра плюнула в престарелую Быстрицкую из-за роскошного наследства
Российская телеведущая возбудила народ роскошными формами

Проишествия

Как в кино: подробности дерзкой кражи картины Куинджи
Найден американский след в смертоносном пожаре у Крымского моста
Взрыв в Магнитогорске взяла на себя "ИГ"
Известный музыкант свел счеты с жизнью в прямом эфире

Lifestyle

Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
Аргентинские страсти снова разгораются в Кремле
"Единая Россия" проследит за реконструкцией театров и библиотек
Скандальную комедию о блокаде Ленинграда разнесли после премьеры
Шоу-бизнес

Анисина оценила постельное фото Волочковой и Джигурды

Артисты объявили о своем союзе
Шоу-бизнес

Голая Брежнева расслабилась на Мальдивах после слов Меладзе о расставании

Певица предстала лежащей в ванне
Шоу-бизнес

Сестра плюнула в престарелую Быстрицкую из-за роскошного наследства

Актриса оставила родственницу с носом
Общество

"Самый красивый": раскрыта неожиданная связь Канделаки с сенатором Арашуковым

Сенатор арестован в зале Совфеда

Гороскоп

Прогноз личной жизни на февраль 2019 года
Объявлено о новом браке Дмитрия Шепелева
5 простых ритуалов по привлечению денег
Гороскоп здоровья на февраль 2019 года

Фоторепортажи

Экстремально волосатая девушка бросила бриться ради любимого
Блогер-андрогин едет покорять "Евровидение-2019"
Откровенные снимки бритой налысо модели
Снова свободна: легендарную модель вышвырнул ревнивый избранник

Спорт

Скрывшему операцию Кокорину потребовался врач в СИЗО
"Выглядел беспомощно": Кадыров оценил громкое поражение бойца Емельяненко
Судье сломали ногу в двух местах во время хоккейного матча (видео)
Доведенная провалом Загитова отказалась от еды

Регионы

К "покосившемуся" Крымскому мосту срочно направили спасателей
Пьяный полицейский насмерть сбил пенсионерку (видео)
"Надо разбирать": ученый РАН шокировал откровением про Крымский мост
Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru