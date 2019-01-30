Полезные утренние привычки счастливого человека

"Встал не с той ноги!" "Утро добрым не бывает!" "Поднять подняли, разбудить забыли!" "День не задался с самого утра!". Есть много цитат, подтверждающих теорию о том, что утро – залог целого дня. Оказывается, сделать его удачным, продуктивным и позитивным – в наших руках, как и создать себе хорошее настроение, заряд бодрости и внутреннее равновесие.

О том, как организовать свое утро, чтобы день сложился удачно, и какие привычки помогут в этом, "Дни.ру" поговорили со специалистом по фэн-шуй Ларисой Нестеренко.

Изо дня в день человек испытывает весь спектр самых разнообразных эмоций, увы, не всегда приятных. "Известная фраза "человек – кузнец собственного счастья" – не пустой звук. Неприятные образы, окружающие любого из нас, плохо влияют на мысли, а негативные мысли, в свою очередь, дурно сказываются на работе внутренних органов, да и всего организма. Как следствие, наши чувства влияют на здоровье и продолжительность жизни. Поэтому добывать позитивные образы, окружать себя ими, создавая вокруг приятную атмосферу – наша задача и верный способ помочь организму работать без сбоев", – рассказывает эксперт.

С помощью древнего учения фэн-шуй можно наладить процесс взаимодействия подсознания и организма, что в дальнейшем позволит скорректировать не только начало каждого дня, но и всю жизнь. Конечно, для этого необходимо приложить массу усилий, но оно того стоит. Вот несколько правил, которые, по мнению Ларисы Нестеренко, сделают день любого человека продуктивным и удачным.

НЕСПЕШНЫЙ ПОДЪЕМ. Просыпаясь, не стоит мгновенно вскакивать с постели и мчаться по делам во весь опор, лучше постепенно собрать всю свою энергию после сна. Расслабиться, осознать себя, почувствовать каждую клеточку своего существа, размеренно подышать – представить, что вы вдохнули свет, выдохнули тьму, насытить органы и головной мозг кислородом, потянуться. Только после этого можно вставать.

ПРИЯТНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ. Груз предстоящих дел может любого человека спросонья сразу настроить на неудовлетворительный тон. Концентрация на собственном теле поможет избежать этого. Нужно подумать о близких и дорогих сердцу людях, вспомнить, что мы не одиноки, что кому-то нужны и кем-то любимы, кто-то ждет встречи с нами. Таким образом, мы передаем мозгу определенные вибрации, полезные и сохранные в течение всего дня.

ЦВЕТЫ. Букет цветов, пусть даже одна роза, подготовленный с вечера, способствует гармонизации энергии и заряду бодрости на весь день. Вдыхая их аромат после пробуждения, наслаждаясь нежным видом растений, вы задаете позитивный правильный тон с утра. Цветы наполняют энергией и дадют силу.

БЛАГОДАРНОСТЬ. Проснувшись, поблагодарите пространство и вселенную за новый день, за то, что вы снова видите, слышите, дышите, двигаетесь, чувствуете и готовы к новым достижениям. Любой день стоит начинать с благодарности.

ВОДА. Особое внимание необходимо уделить свежей воде. Она понадобиться утром, чтобы разбудить организм. Налив чистую воду комнатной температуры в стакан, нужно встать на носочки и выпить ее небольшими глотками. В процессе представьте, что это вода из горного источника, и она по капле наполняет вас здоровой мощной силой, выводя из организма всю старую ненужную информацию и негатив.

ЗАВТРАК. Завтракайте не спеша, наполнив утренний рацион свежими зелеными овощами – это полезно для печени. Печень – это состояние нашего духа. Если этот орган плохо работает, вы будете раздражены, не сможете сконцентрироваться на задачах и быстро утомитесь.

МУЗЫКА. Утренняя музыка поможет работе сердца. Не важно, будут ли это классические произведения, популярные мотивы или даже рок – каждый день мы проживаем по-разному, и наши потребности также отличаются друг от друга. Музыка поможет прислушаться к себе, своим ощущениям, настроиться на хороший день.

ЗЕРКАЛО. При выходе из дома посмотритесь в зеркало, улыбнитесь себе и пожелайте хорошего дня. Ваше подсознание воспримет это, как поддержку и фундамент для благоприятного внутреннего настроя.