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Общество

Дума совершенствует законопроект о паллиативной помощи

Фото: duma.gov.ru
Законопроект о паллиативной помощи готовится ко второму чтению в Госдуме. Чтобы принять максимально качественный документ, нижняя палата организовала большие парламентские слушания с участием представителей правительства, регионов, экспертного сообщества, а также специалистов по паллиативной помощи и волонтеров. Вместе с ними депутаты обсудили поправки к будущему закону и его исполнение после принятия. По итогам парламентских слушаний профильные комитеты нижней палаты обобщат и подготовят предложения по внесению изменений в нормативно-правовой акт. 

Продолжение: Дума облегчила положение ипотечных должников
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Большие парламентские слушания открыл спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что на мероприятие собрались около 700 человек. Председатель нижней палаты призвал представителей регионов высказывать свои замечания к законопроекту.  

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Было бы хорошо установить с вами обратную связь, понять, готовите ли вы свои программы, как планируете реализацию норм этого закона, как в целом видите оказание у себя паллиативной медицинской помощи и какие сложности, по вашему мнению, могут возникнуть", – обратился Володин к собравшимся.  

Особое внимание председатель нижней палаты обратил на формирование подзаконной нормативной базы к документу. Спикер выразил желание, чтобы она была оформлена к третьему чтению законопроекта о паллиативной медпомощи.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Первой из приглашенных слово взяла глава Минздрава России Вероника Скворцова. Она отметила, что за прошлый год количество хосписов для неизлечимо больных в России увеличилось втрое. Министр уточнила, сейчас в стране работают 73 таких учреждения, включая 14 детских. Кроме того, в 10 раз увеличилось количество врачей, оказывающих паллиативную медицинскую помощь – с 64 до 642 человек, подчеркнула она.  

Руководитель ведомства также затронула тему использования незарегистрированных лекарств в паллиативной помощи. Она выступила против открытия рынка для таких препаратов, в том числе при лечении онкологических заболеваний. Впрочем, в отдельных случаях это возможно, добавила Скворцова.  

Вероника Скворцова. Фото: duma.gov.ru

Ее коллега по правительству, глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что к 2022 году программа долговременного ухода и оказания социальных услуг в рамках паллиативной помощи будет расширена.

"Это будут субсидии регионам в размере двух миллиардов рублей ежегодно", - отметил министр.  

Финансирование на эти цели может быть увеличено: все зависит от того, насколько активно в работу включаются регионы, подчеркнул глава ведомства. "В рамках корректировки бюджета, в рамках корректировки национальных проектов сможем скорректировать эту сумму", – добавил глава Минтруда. 

Вячеслав Володин обратился к главе Минздрава и предложил ей создать единый регистр пациентов, которые нуждаются в паллиативной помощи. По его словам, такую норму можно ввести ко второму чтению законопроекта 19 февраля.

Высказали свои замечания к законопроекту и представители медицинского сообщества. Так, президент московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выразил желание ознакомиться с подзаконными актами к документу, призвал выделить дополнительное финансирование на паллиативную помощь и использовать для нее структуру общего медицинского страхования.  

Леонид Рошаль. Фото: duma.gov.ru

Также врач выразил сомнение, что паллиативную помощь будут качественно оказывать работники, не имеющие соответствующего образования. Рошаль выступил с инициативной принятия отдельного законопроекта о паллиативной помощи, который бы учитывал все медицинские и социальные аспекты. 

"Я благодарю Госдуму за то, что она внимательно рассматривает эту проблему", – сказал хирург.  

Выступила на парламентских слушаниях и учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер. Она остановилась на нескольких моментах, которые, по ее мнению, могут препятствовать эффективному исполнению будущего закона. Помимо прочего, это отсутствие возможности оказывать помощь членам семьи.  

"Законопроект в его нынешнем виде не позволяет создавать грамотную межведомственную систему и команду, которая состояла бы из врача, медсестры, психолога, соцработника и священника. Когда они работают в разных структурах, команды не получится", – пояснил учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера".  

Анна Федермессер. Фото: vk.com/duma

Также Федермессер отметила, что текущая редакция документа не предусматривает помощи особо уязвимым категориям граждан. Она усомнилась, что будет норма о помощи гражданам, проживающим без регистрации. "Настаиваю на запрете в отказе от паллиативной помощи человеку без регистрации", – обратилась к собравшимся общественник. Кроме того, она указала на недостатки законопроекта в части обеспечения неизлечимо больных всем необходимым на дому, а также в плане распределения денег на паллиативную помощь.

 Федермессер поблагодарила парламентариев за погружение в тему паллиативной медицины.

"Это действительно народный закон, который касается каждого человека", - отметила она.

Вячеслав Володин поблагодарил Анну Федермессер за выступление. "Вы много времени проводите в Госдуме, знакомитесь с работой комитетов", – сказал спикер. По его словам, рассматриваемый законопроект – результат совместных усилий депутатов, правительства, медиков и общественности.  

Фото: duma.gov.ru

В первом чтении законопроект о паллиативной помощи Госдума приняла 16 января. Он разработан министерством здравоохранения по поручению президента России Владимира Путина.  

Документ вводит понятие паллиативной медицинской помощи как комплекса мероприятий для улучшения качества жизни неизлечимого пациента и избавления его от боли. Подчеркивается, что это не только медицинская помощь, но и психологическая поддержка. В законопроекте паллиативная помощь разделяется на три типа: доврачебная, врачебная и специализированная.  

Регулируются и вопросы предоставления обезболивающих. Законопроект дает право бесплатно получать лекарственные препараты при оказании паллиативной помощи, причем как в стационаре, так и на дому. Заниматься поддержкой тяжело больных будут работники, прошедшие специальную подготовку. 

В конце января законопроект о паллиативной помощи обсуждался на Совете по законотворчеству. В нем приняли участие депутаты, представители правительства, профессионального сообщества и эксперты. Вячеслав Володин подчеркнул, что законопроект должен быть качественным. Поправки ко второму чтению к законопроекту будут поступать до 14 февраля.  

***

Проведение парламентских слушаний по обсуждению наиболее важных и актуальных проблем стало одной из "фишек" в работе Госдумы седьмого созыва. В них принимают участие не только депутаты, но и члены правительства, а также все заинтересованные лица, в том числе простые граждане. Дума широко обсуждала вопросы реновации ветхого жилья, помощи обманутым дольщикам, развития цифровой экономики, диверсификации оборонно-промышленного комплекса и прочее.

Автор: Иван Прошкин11 февраля 2019, 15:14

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