Открыто смертоносное действие сахара в развитии рака

Большое количество сахара в рационе способствует развитию раковых клеток. По мнению ученых, сахарная промышленность пытается скрыть негативные результаты исследований.

К выводу об опасности сахара пришли исследователи из Калифорнийского университета в США. Было известно, что избыток сладкого способствует развитию сахарного диабета, повышенного кровяного давления, болезни печени и ожирения. Теперь выяснилось, что сахар еще и опасный канцероген.

Медики объясняют, что раковым опухолям необходимо большое количество глюкозы. Исследователи провели эксперимент и обнаружили, что у 50-58% животных, получавших обогащенную сахаром диету, в результате обнаруживали злокачественные новообразования. По мнению ученых, сахар способствует развитию трех видов рака: матки, молочной железы и толстой кишки.

Ранее появились сообщения о совершенно противоположных результатах. Медики выяснили, что одна из форм сахара (моносахарид, который содержится в некоторых фруктах и овощах) способствует уменьшению раковых опухолей. Он же повышает эффективность противораковых препаратов.

Американские ученые отмечают, что сахарная индустрия действует аналогично табачным компаниям. Они прекращают исследования, относящиеся к раку, когда доказательства могут нанести ущерб прибыли. Оказалось, что Фонд исследований сахара еще полвека назад финансировал исследования оценки влияния сахарозы на сердечно-сосудистую систему животных. Все полученные негативные результаты, относящиеся к раку, были скрыты, а исследования прекращены, пишет "Обозреватель".