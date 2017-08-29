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Здоровье

Ученые приравняли сахар к кокаину

Фото: wikipedia.org
Ученые выяснили, что эффект от употребления сахара подобен кокаиновому кайфу. Специалисты пришли к такому выводу после эксперимента, во время которого мыши чаще выбирали сладкое, чем наркотик. 
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Результаты исследования позволили ученым утверждать, что привыкание к сахару сильнее, чем к таким алколоидам, как мескалин, кокаин, морфин и псилоцибин. Во время употребления сладкого человек испытывает удовольствие, сравнимое с приемом наркотиков. Повышается настроение и возникает чувство наслаждения, написали авторы исследования в British Journal of Sports Medicine.

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Многие ученые не согласны с такой гипотезой. Психиатр Хишам Зяуддин считает, что авторы работы неправильно истолковали поведение мышей. Ученый подчеркивает, что зависимость у грызунов возникает только при ограниченном доступе к сахару – около двух часов в день. Если сладость доступна в любое время, мыши остаются к нему равнодушны, и никакого привыкания не возникает. 

Роберт Люстиг из Калифорнийского университета согласен со своими коллегами – он тоже приравнивает сахар к наркотику. Однако ученый считает, по силе воздействия на мозг сладкое более сравнимо с никотином, чем с кокаином. 

Сахар, особенно рафинированный, очень вреден. Злоупотребление им способствует снижению иммунитета, вызывает всплеск адреналина, что делает человека раздражительным. Помимо этого, возрастает риск возникновения диабета, а также некоторых видов рака. Каждый год от сахара умирают больше 180 тысяч человек. А по данным Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году диабет станет седьмой причиной смерти в мире. Уже сейчас этим заболеванием страдают 422 миллиона человек. В 2012-м от диабета умерли 1,5 миллиона.

Автор: Михаил Войцеховский29 августа 2017, 14:10

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