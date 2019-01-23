Россиян отказываются брать в армию из-за ожирения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поделилась неутешительной статистикой. Около 135 тысяч юношей призывного возраста не пойдут в армию из-за осложнений, вызванных нарушением питания, передает Пятый канал.
При этом в ряды российских военных чаще попадают полные граждане, чем худые, заявил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Российской Федерации генерал-майор медицинской службы Александр Фисун. Он уверен: треть призывников страдают от ожирения из-за фастфуда.
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