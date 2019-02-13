Малышева раскрыла самый легкий метод похудения
Тысячи шагов и пройденные километры – вот главное оружие в борьбе с лишними килограммами. Елена Малышева поддерживает форму с помощью пеших прогулок по столице.
"Спасибо моему другу Айдыну Джебраилову, который позвонил мне вечером и спросил, не съела ли я чего-то лишнего, чтобы сжечь все эти калории. Несмотря на то что ничего не съела, я отправилась с ним ходить по Москве", – написала Малышева в Instagram.
В подтверждение она опубликовала снимок своих умных часов. По данным гаджета, Малышева ходила 66 минут и потратила 689 килокалорий. Телеведущая гордится собой и благодарит приятеля за поддержку.
Некоторые подписчики Малышевой в таких результатах усомнились. "Простите, но за 66 минут ходьбы невозможно потратить 679 килокалорий. Если только ходили со штангой на спине или шли со скоростью 50 километров в час", "Елена Васильевна, в прошлый раз Вы за 50 минут ходьбы сожгли только 220 килокалорий, а каким образом сейчас за 66 минут сожгли 689?" – прокомментировали они пост. По мнению скептиков, с часами Малышевой что-то не так.
Однако большинство поклонников порадовались успехам Малышевой. "Молодец, Елена Васильевна!" – отметил один из них и назвал телеведущую своим "мотиватором".
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