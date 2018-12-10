"Морщинистая бабка": Розенбаум не узнал обколотую Малышеву

Бессменная ведущая шоу "Жить здорово!" готова отказаться от еды ради продления молодости. Елена Малышева уверена: морщины ее не красят.

Елена, как представитель публичной профессии, вынуждена постоянно держать себя в форме – выглядеть подтянутой и свежей. Звезда ведет здоровый образ жизни и правильно питается. К слову, диета, разработанная Еленой Малышевой, помогла не только ей самой, но и тысячам ее поклонниц.

Также, по мнению Малышевой, каждая уважающая себя женщина должна наблюдаться у грамотного дерматолога-косметолога. Все новинки эстетической медицины телеведущая уже испробовала на себе, особенно ей полюбились уколы красоты.

"Я это делаю уже не знаю сколько лет, если не 20, то 19. Я делаю и ботокс, и гиалуроновую кислоту – это так называемые филлеры. Я считаю, что если у тебя есть возможность не стариться, зачем стариться, лучше не есть, не пить, чем ходить старой морщинистой бабкой. Я далека от идеи, что мои морщины – это лучшее, что я заработала", – отметила Елена Малышева.

По словам телеведущей, ее нельзя назвать зацикленной на собственной внешности. Думать о морщинах ей попросту некогда – с раннего утра до позднего вечера она на съемках. "Когда я встаю утром, у меня нет мыслей: "А как я там? А как мои морщинки? Что же со мной такое?" Я не являюсь рефлексирующей натурой", – рассказала знаменитость в интервью YouTube-каналу "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ".

Также Малышева добавила, что никогда не согласится поменять очки, к примеру, на контактные линзы. По словам знаменитости, именно этот аксессуар делает ее такой узнаваемой. "Это мой образ, без очков меня не узнает никто. Я так вела одну программу с Сашей Розенбаумом, я шла по "Останкино" его встречать, и он прошел мимо. Он меня не мог узнать, пока я не заговорила", – с улыбкой добавила Елена Малышева.