"Что с лицом?": перетянутую Малышеву не узнать

Звезда шоу "Жить здорово!" Елена Малышева переборщила с "уколами красоты". Зрители с трудом узнают любимую телеведущую.

Малышева не скрывает, что часто наведывается в кабинет врача-косметолога. Все новинки эстетической медицины телеведущая уже испробовала на себе. Елена как-то призналась, что уже 20 лет делает уколы ботокса.

Однако чрезмерное увлечение подобными процедурами не всегда идет на пользу внешности. Чуть-чуть переборщив, можно преобразиться до неузнаваемости, причем не в лучшую сторону.

Именно это по мнению зрителей произошло с Малышевой. Поклонники не всегда узнают любимицу.

К примеру, на свежем снимке, который Елена опубликовала в личном микроблоге, теледива выглядит, мягко говоря, неестественно. Кто-то даже отметил, что теледива, постоянно омолаживаясь, "потеряла свое лицо".

К слову, запечатленным вместе с Малышевой писательнице Татьяне Устиновой и ведущей Арине Шараповой своя порция критики тоже досталась. В комментариях под снимком фолловеры Елены резали правду-матку.

"Столько всего делаете, а выглядите не очень. Что же это за омоложение такое? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "какой там грим, там по 3 кг ботокса", "Что вы все с собой делаете, что скоро без подписи вас будет не узнать?", "где там естественность? Старые тетки ,наколотые губы?", "Малышева обкололась... Не узнать", "Девочки,а что с лицами? ботекс подействовал? Татьяна Устинова одна нормально выглядит!", "обколотые все до ужаса ,на грудь приняли наверное.новоселье все таки", "Бабуськи ботоксные перетянутые", "Что с лицом?" – писали интернет-обыватели.

