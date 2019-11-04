Нельзя беременным и детям: раскрыта правда о пользе и вреде рыбных консервов

Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева отмечает, что рыба, даже консервированная, содержит незаменимые кислоты Омега-3, также витамины групп D и В, фосфор, кальций, селен и цинк. Эти микроэлементы полезны для сердечно-сосудистой, кроветворной, нервной и иммунной систем организма.
В консервах также много белка. Особенно им богат тунец. Эта рыба низкокалорийна, но в ней мало полезных полиненасыщенных Омега-3 жирных кислот. Чего не скажешь о консервированной сайре, горбуше или кальмарах. Там содержание Омега-3 от двух до десяти раз больше, чем в тунце.
Медик советует людям старше 40 лет отдавать предпочтение салатам с более жирными консервами. Однако есть ограничения – рыба должна быть в собственном соку.
"Я бы не советовала покупать консервы в томатном соусе, со вкусовыми добавками, с растительным маслом. В них соотношение Омега-3 и Омега-6 жирных кислот (из растительного масла) может изменяться", – отмечает Татьяна Солнцева.
По словам диетолога, есть рыбные консервы каждый деть нельзя, так как в них много соли. Например, в одной банке консервированной рыбы может содержаться суточная ее норма. Также стоит помнить, что в больших хищных рыбах (тунец, акула, рыба-меч, марлин) много ртути. Ядовитое соединение не испаряется при заморозке и кулинарной обработке. Такую рыбу нельзя есть беременным и детям, об этом сообщает aif.ru.
Популярные темы форума
Зачем дуры рожают даунов, а потом ними кичатся??
Умертвить Бузову и геев
Узнала что в садике бьют
Ну,что СССР признали ,что допустили ошибку ,развалив страну!
Имя для кота
Вы письку показывали свою?
Застала дочь с собакой
Гнобят одноклассники
Месячные не идут 2 месяца
Что вы думаете про Максима Фадеева?