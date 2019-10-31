Названа причина возникновения вредных привычек

Сотрудники университета Южной Калифорнии нашли участок головного мозга, отвечающий за формирование вредных привычек. В частности, за тягу к алкоголю и сладкому.
Речь идет о нейронных связях, которые вырабатывают меланин-концентрирующий гормон. Он-то и связан с формированием у человека нездорового влечения к спиртному, сладкому и другим вредным продуктам, передает "Царьград".
Также специалисты поставили опыты на лабораторных крысах. Нажимая на рычаг, грызуны могли получить богатую жирами и углеводами пищу. Следующая порция поступала через 20 секунд, но грызуны требовали ее еще быстрее.
Эксперты выяснили, что такая импульсивность не связана с голодом, поскольку в этот момент был выявлен повышенный уровень гормона у крыс. Теперь исследователи намерены изучить связь между системами контроля импульсов и вознаграждением. Это поможет им создать новые методы лечения психических расстройств, связанных с влечениями.
Ранее британские ученые выяснили, к чему приводит чрезмерное увлечение фастфудом. Оказалось, что эта вредная привычка опасна для психического здоровья. У любителей"быстрой еды" резко повышается риск развития депрессии.
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