"Никаких стирок": врач дала советы метеозависимым людям

По словам врача-терапевта Людмилы Лапы, пережить повышенное атмосферное давление метеозависимым помогут усиленная терапия, отсутствие физических нагрузок, правильное питание и прогулки на свежем воздухе. Она отметила, что необходимо контролировать давление – особенно тем, у кого оно высокое и скачет.

Как передает "Москва 24", Лапа посоветовала пить больше воды и тонизирующих напитков. По словам врача, сладкий и крепкий чай вполне подойдет для людей, страдающих от перемены погоды. Крепкий кофе в небольшом количестве не повредит людям с низким давлением.

"Также рекомендую исключить физические упражнения, не затевать огромных стирок и уборок квартиры. Ходить больше, гулять на свежем воздухе", – заключила Лапа.

