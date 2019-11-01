Ученые разрабатывают лекарство для людей с низким уровнем холестерина

Согласно данным из медицинских источников, инсулин является основным регулятором сахара в крови, за высвобождение которого отвечает специальный рецептор. Он активируется благодаря одному из метаболитов холестерина, который вырабатывается печенью. По словам руководителя исследования Альберта Салехи, если ученые научатся активировать этот рецептор, в скором времени могут появиться лекарства для выработки инсулина у людей с низким уровнем холестерина.
Были проведены эксперименты на бета-клетках мышей и умерших людей, передает телеканал "360". В ходе работы подтвердились полученные результаты и способность метаболита холестерина влиять на рост выработки инсулина. Салехи добавил, что это открытие в будущем поможет контролировать чувство голода.
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