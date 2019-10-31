Ученые назвали самый опасный возраст для человека

Группа ученых из Финляндии и США выяснила, в каком возрасте риск смерти от сердечно-сосудистого заболевания наиболее высок. Для этого специалисты изучили тысячи историй болезней жителей разных стран.
Исследователи установили, что самый опасный период для мужчин наступает после 40 лет. Что касается женщин, то риск умереть от инсульта или инфаркта у них резко увеличивается после 30 лет, передает РИА ФАН.
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