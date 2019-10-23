Новые подробности о состоянии госпитализированной Малышевой

Появилась новая информация после известия о госпитализации Елены Малышевой. О своем состоянии рассказала сама ведущая передачи "Жить здорово".

Елена Малышева вышла на связь с поклонниками в "Инстаграм". Ведущая Первого канала опубликовала кадры госпитализации и утра в Боткинской больнице. Она с радостью продемонстрировала завтрак и кнопку экстренного вызова врача возле койки.

Елена Малышева отметила, что высокое давление это всегда угроза инсульта. Она по пунктам написала, что следует делать человеку, оказавшемуся одному в такой же ситуации. Необходимо вызвать скорую помощь и открыть дверь, чтобы в случае потери сознания у больного, медики смогли пройти в квартиру. Кстати, Малышева уверяет, что так и поступила.

Далее ведущая советует выпить препарат капотен, который медленно снижает давление (потому что быстро это делать нельзя). И если медики предложат госпитализацию, то отказываться не стоит. "С давлением шутки плохи. Нужно обследоваться и понять причины его повышения", – объяснила Елена Малышева.

Потом необходимо сдать ряд анализов для выявления причин гипертонии. Оказалось, что все показатели у Малышевой в норме. На вопрос, почему же тогда у нее случился гипертонический криз, Елена Малышева после консультации с кардиологом ответила, что всему виной головная боль.

"Головная боль провоцирует подъемы давления ( ❗️а не наоборот❗️). Все препараты, которые лечат головную боль, также поднимают давление. Именно так и случилось со мной", – объяснила ведущая Первого канала. Теперь Елена Малышева будет регулярно принимать таблетки от повышенного давления. "Потому что давление – это риски инсульта. А я хочу жить и работать❗️‼️❗️‼️❗️" – заявила телеведущая.

В заключение она поблагодарила скорую помощь и медиков Боткинской больницы, а также супруга и сыновей за поддержку в этой ситуации. "ДОРОГИЕ ДОКТОРА! Спасибо еще раз! Мне с вами было хорошо!!! Пусть и вам будет жить здорово! Я еду на работу!" – оптимистично объявила Елена Малышева.