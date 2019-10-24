Когда необходимо принимать таблетки от давления

Примечательно, что столкнувшиеся с этим недугом люди не знают, в какое время следует принимать таблетки от давления. Чтобы найти ответ на этот вопрос, испанские ученые провели исследование. В ходе анализа экспертам удалось выяснить, в какое время суток лекарства от повышения кровяного давления оказывают наилучший эффект.
В эксперименте приняли участие более 19 тысяч добровольцев. По рекомендации медиков респонденты принимали лекарства от давления перед сном либо после пробуждения. Как оказалось, те, кто принимал препараты от гипертонии в вечернее время, стали чувствовать себя лучше. Их давление стабилизировалось, пишет ToDay News Ufa.
Тем не менее, в клиниках врачи часто назначают пить препараты в утреннее время. Поэтому испанские ученые планируют продолжить исследование о приеме таблеток от давления , чтобы вынести окончательный вердикт.
Напомним, недавно стало известно о вреде приема кофе натощак. Как писали ранее "Дни.ру", это может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, причем сразу по нескольким медицинским направлениям.
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