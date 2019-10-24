Ученые предупредили об опасности кофе по утрам

Гастроэнтеролог Мария Бадалян заявила о вреде кофе по утрам, если пить его натощак. По словам врача, это может привести к серьезным проблемам с желудочно-кишечным трактом, пишет "Вечерняя Москва".
Врач поясняет, что сначала необходимо "запускать" желчный пузырь – тут могут подойти бананы, мюсли или каша. Кроме того, кофе вредит нервной системе. Особенно опасен этот бодрящий напиток для тех, кто предрасположен к гипертонии, поскольку употребление кофе может привести к инфаркту или инсульту, добавляет "Москва 24".
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