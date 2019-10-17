Почему появляются прыщи на лице

Ученые раскрыли основные факторы, провоцирующие появление прыщей. Для этого специалисты обследовали 6,7 тысячи проживающих в странах Европы и Америки добровольцев.
Оказалось, огромное значение имеет питание. Прежде всего сильно влияют молочные продукты. Те, кто часто потребляют их, имеют значительно больше сыпи на лице.
Также следует внимательно относиться к шоколаду, газированным напиткам, выпечке и сахару. А людям, употребляющим сывороточные белки и анаболические стероиды, стоит быть втройне аккуратнее.
Не нужно забывать и о внешних факторах. Огромное влияние на состояние кожи оказывают загрязнение окружающей среды и стресс, сообщает ToDay News Ufa.
Напомним, что недавно стало известно о новом виде рака у детей. Главным отличием его от других видов онкологических заболеваний является отсутствие соответствующего лекарства. Как писали "Дни.ру", пациенты едва доживают до совершеннолетия за недостатком своевременной диагностики.
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