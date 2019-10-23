Ученые обнародовали простой секрет быстрого похудения

В эксперименте, который длился шесть недель, приняли участие 30 человек. Все испытуемые страдали либо избыточным весом, либо ожирением.
Специалисты разделили их на три контрольные группы. Первые делали гимнастику натощак, другие после завтрака, третьи не делали вообще.
В результате эксперты пришли к выводу, что все, кто делал упражнения, худели, причем с одинаковой скоростью. Однако спорт перед едой позволял снизить уровень инсулина в крови, что, в свою очередь, помогало вдвое быстрее сжигать жир. У испытуемых, занимающихся натощак, не было скачков уровня сахара в крови, что снижало риск возникновения диабета II типа, а также сердечно-сосудистых недугов.
Как сообщает Life.ru со ссылкой на Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, сделать упражнения эффективнее можно без добавления нагрузки. Для лучшего сжигания подкожного жира достаточно изменить распорядок дня.
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