Как сохранить молодость

В процессе специалисты смогли вырастить мышей из стволовых клеток с удлиненными теломерами. Как оказалось, такие грызуны жили на 24 процента дольше, меньше страдали от ожирения и реже болели раком. Уровень различных маркеров старения также оказался ниже. Их митохондрии работали лучше, а ДНК медленнее накапливала повреждения, сообщает издание Science Alert.
В исследовании использовались плюрипотентные стволовые клетки. Они способны превращаться во все типы клеток, кроме клеток плаценты и желчного мешка. В предыдущих работах было показано, что индуцированные полученные из других типов клеток через перепрограммирование клетки имеют теломеры. Они, в свою очередь, в два раза длиннее обычного. Такое же удлинение теломер было показано для культивированных эмбриональных клеток.
Теломеры – концевые участки хромосом, которые защищают ДНК от повреждения во время делении клетки. При этом их длина постоянно сокращается. Существует так называемый предел Хейфлика. Он показывает, насколько сильно должны сократиться концевые участки для критического уменьшения жизнеспособности клетки. Фермент, называемый теломеразой, удлиняет теломеры.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
В каком возрасте вы лишились девственности, и как это происходило?
Отношения со старым мужчиной.
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Злые или добрые родители???
Кем вы работаете?
Я не могу никак увидеть связи И не могу понять, ну в чем секрет Богинь и королев кругом как грязи А баб нормальных посему-то нет
В каком возрасте у вас начались менструации, а девушки?
Давайте Отмороженного выгоним из форума ,какого чёрта лысого он <цензура> пургу про разную <цензура>*,