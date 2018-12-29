Раскрыта причина обжорства
Недостаток гормона дофамина, который отвечает за чувство удовлетворения, приводит к ожирению. Человек пытается восполнить его количество и начинает питаться больше, что в конце концов приводит к появлению лишнего веса. Ученые захотели узнать, какие процессы приводят к недостатку этого вещества.
Исследователи провели эксперимент и пригласили к участию двенадцать человек. Одной группе испытуемых предложили малопитательный молочный коктейль, другой – питательную, но совсем безвкусную смесь. Участники первой команды выпили много порций напитка и долго не испытывали чувство насыщения, остальные – попробовали всего пару стаканов смеси.
Ученые выяснили, что гормон дофамин выбрасывается дважды во время приема пищи: когда человек пережевывает продукты и когда они перевариваются в его желудке. Если человек получает удовольствие от еды, то первый этап может "перекрыть" второй.
"Человек продолжает есть до тех пор, пока не будет выработано достаточное количество дофамина", – передает слова автора исследования Хейко Бакеса RT. Исследователи считают, что избежать обжорства можно, если человек откажется от вкусной, но малопитательной пищи.
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