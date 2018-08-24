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Здоровье

Раскрыта главная причина ожирения

Фото: GLOBAL LOOK press/Liz Gregg
Международная группа ученых нашла механизм, который провоцирует развитие ожирения. В процессе участвует гормон лептин.
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Во время приема пищи белая жировая ткань в организме выделяет гормон контроля веса. В этот же момент гормон, который регулирует энергетический обмен, лептин переносится кровотоком в мозг. Человек при этом начинает чувствовать насыщение.

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У полных людей содержание лептина в крови повышенное, но это никак не влияет на чувство сытости. Некоторые продукты вызывают устойчивость организма к лептину. Она-то и становится одной из основных причин ожирения, сообщает MedicalXpress.

Исследователи пришли к выводу, что причиной блокировки лептина становится еда, в которой много жира. После употребления такой пищи вырабатывается фермент матриксная металлопротеиназа 2 (ММР-2). Опыты на мышах показали, что подавление этого фермента нормализует действие лептина. 

Ранее медики раскрыли причину, по которой людям так сложно отказаться от лишней порции вредной пищи или сладкого. По словам экспертов, она кроется в реакции головного мозга. Полученные данные помогут в раннем возрасте выявить склонность к перееданию и ожирению. Дело в том, что со временем склонность баловать себя вкусной едой перерастает в привычку, от которой крайне сложно избавиться.

Автор: Людмила Фоканова24 августа 2018, 18:18
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