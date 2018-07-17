Ожирение признали веской причиной психических отклонений
Руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова заявила, что развитие ожирения сопровождает множество психологических аспектов. Дело в том, что когда люди стесняются своего тела, они пытаются его "наказать" и "не слушать". "Это ухудшает ситуацию", – заверила эксперт.
Кроме того, специалист назвала одну из распространенных причин ожирения. По мнению Коршуновой, употреблять в пищу продукты с избыточным количеством углеводов человека зачастую заставляют стрессовые ситуации, передает НСН.
"Заесть стресс – это импульсивный поступок, чтобы избавиться от тревоги, плохого настроения, получить наслаждение", – уверена эксперт. Она добавила, что при этом большинство прекрасно осознают, что наносят своему организму вред. "Информации про здоровое питание много, большинство населения в курсе этих вещей", – резюмировала Коршунова.
Ранее сообщалось, что распространяющееся ожирение среди россиян происходит из-за того, что люди перестают есть натуральные и цельные продукты. Врачи-диетологи отметили, что в связи с ускорением ритма жизни люди начинают потреблять огромное количество быстро приготовляемой еды, качество которой оставляет желать лучшего.
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