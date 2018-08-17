Найден способ похудения за час

В начале XXI века было опровергнуто устойчивое мнение, что жировые отложения можно лишь расплавить при воздействии лазера, ультразвука или электричества. В то время группа американских ученых начала активно изучать воздействие холода на жировые клетки и их последующую реакцию в организме человека. В результате чего была создана новая методика расщепления жира путем охлаждения, которая получила название "криолиполиз".

В 2009 году на рынке впервые появился аппарат Zeltiq, который стал настоящим прорывом в области безоперационного устранения жировых отложений. Что это за процедура и насколько она эффективна, Dni.Ru спросили у врача дерматолога-косметолога Международного медицинского центра ОН КЛИНИК Анастасии Братиловой.

Итак, криолиполиз – методика, направленная на локальное удаление жира. Во время проведения этой процедуры обрабатываемая поверхность тела охлаждается всего до -12 °С, что не вызывает озноба и не причиняет ни малейшего вреда внутренним органам пациента и его организму в целом. Более того, для проведения процедуры не требуется анестезия, исключается повреждение кожи, нет периода реабилитации и сразу по ее окончании можно без помех вернуться к обычным делам.

Криолиполиз называют холодной пластикой, с помощью которой можно справиться с так называемыми жировыми ловушками, а от них зачастую не помогают избавиться ни спорт, ни диета. Именно холод запускает программу естественной гибели жировых клеток – апоптоз, так как жировая ткань длительное время вынуждена находиться без адекватного питания (сеанс для одной зоны занимает около часа). Затем в организме пациента автоматически запускается физиологическое выведение жира, подвергшегося воздействию низких температур, которое может длиться до двух месяцев, но первый результат будет заметен достаточно быстро. В обработанной зоне количество жировых клеток уменьшается на 20-30% за одну процедуру, а ушедший жир уже не вернется на прежнее место. В среднем после каждой процедуры жировая складка сокращается на два-четыре сантиметра, но происходит это мягко и постепенно.

Важно, что метод криолиполиза относится к процедуре высокой степени безопасности. Технология аппарата Zeltiq полностью исключает повреждение холодом кожи, нервов, сосудов и внутренних органов. Во время сеанса вакуумная насадка захватывает большую складку кожи вместе с подкожно-жировой клетчаткой толщиной не менее 2,5 сантиметра.

Внутри аппликатора расположены особые пластины, генерирующие холод и обеспечивающие глубокое охлаждение подкожно-жировой прослойки. Между аппликатором и кожей размещается специальная прокладка, предохраняющая кожу от переохлаждения и обеспечивающая равномерный липолиз. При помощи отрицательного давления воздуха жировая складка втягивается и надежно фиксируется, после чего на обрабатываемую зону подается холод. "В зависимости от толщины подкожно-жировой клетчатки и пожеланий клиента проводится от одной до трех процедур с интервалом в два месяца. За два-три сеанса можно убрать шесть-десять сантиметров объема в талии, четыре-восемь сантиметров на бедрах и животе. Всего уходит около 30% жировой ткани в конкретной зоне", – рассказала Анастасия Братилова.

Некоторое время в зоне воздействия аппарата может сохраняться покраснение, которое проходит в течение нескольких часов. В ближайший месяц или два пациент будет лишь наблюдать, как обработанная область постепенно сокращается в объеме. "После процедуры следует придерживаться принципов здорового питания, не злоупотреблять тяжелой, жирной пищей и алкоголем, пить как можно больше чистой негазированной воды, так как с жидкостью легче выводятся продукты распада. По сути, никаких других ограничений нет", – добавила она.

Процедуры на аппарате Zeltiq оценят занятые люди, желающие хорошо выглядеть, но не готовые ложиться на стол к пластическому хирургу или проводить все свободное время в спортзале в надежде избавиться от лишних сантиметров на животе и талии. "И все же следует понимать, что криолиполиз направлен именно на локальную коррекцию проблемных зон и будет малоэффективен при общем лишнем весе. В этом случае сначала все-таки придется избавляться от общего ожирения с помощью правильного режима питания и регулярной физической нагрузки", – пояснила врач.

Уже не одно десятилетие криолиполиз активно применяется в США, Западной Европе, Китае, Японии, а с 2010 года он появился и в России, пройдя необходимую государственную регистрацию. Для гарантированного получения наилучшего результата стоит отдавать предпочтение крупным медицинским центрам.