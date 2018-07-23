Вылечиться от рака помогут грибы
Речь идет о грибах, которые широко применяются в азиатской и дальневосточной народной медицине. Это траметес разноцветный, трутовик скошенный, ежовик гребенчатый и трутовик окаймленный.
Природные соединения, которые содержатся в них, обладают гигантским терапевтическим потенциалом, который до конца пока не изучен. Эти грибы эффективно воздействуют на злокачественные опухоли при борьбе с раком прямой и толстой кишки, желудка, печени, лейкемией и саркомой.
Заведующий лабораторией фармакологии природных соединений департамента фармакологии и фармации школы биомедицины ДВФУ Владимир Катанаев отметил, что в древнем Китае грибы считались самым эффективным средством лечения разных видов опухолей. "Сегодня фунготерапия (лечение грибами. – Прим. ред.) представляет многообещающее поле для научных исследований", – цитирует специалиста сайт ДВФУ.
Напомним, что благодаря плесневому грибу почти 80 лет назад был получен первый природный антибиотик – пенициллин. Лекарство спасло миллионы жизней. А народная медицина веками использовала обычные лесные грибы, которые, кроме антибактериальной активности, обладают и другими целебными свойствами.
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