Что убивает человечество в XXI веке

Российские эксперты-медики рассказали о главных смертельных угрозах современности. Они назвали заболевания, от которых люди умирают чаще всего.

Главными причинами смертности населения являются на сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания, онкология и ВИЧ. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от неинфекционных заболеваний в мире умирает 41 миллион человек. Это 71% всех случаев смерти.

"В топе стоят сердечно-сосудистые заболевания, для России это номер один. Основная причина смерти – инфаркты и инсульты", – приводит слова главного специалиста по медицинской профилактике Минздрава Московской области, эксперта Лиги здоровья нации Екатерины Ивановой РИА Новости.

Она добавила, что во многих странах технологии лечения и профилактики этих заболеваний вышли на очень высокий уровень. Доказательством является продолжительность жизни в Европе – более 80 лет.

Второй из основных причин смерти в мире является онкология. "Рак – это болезнь пожилых, и с увеличением продолжительности жизни здоровых людей шанс заболеть злокачественными опухолями возрастает", – считает председатель Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), профессор Сергей Тюляндин.



Он отметил, что факторами увеличения количества больных онкологией являются изменение характера питания и активности, а также загрязнение окружающей среды. По словам эксперта, полностью избавиться от рака пока невозможно.

"Мы можем справиться с возникновением опухоли, вылечить ее, но геном-то пока что не научились чинить. Это значит, что мы вылечили человека от одной опухоли, а завтра у него появится другая", — пояснил Тюляндин.

это смертельные угрозы лишь с медицинской точки зрения. и глвная причина сметрей - отсутствие профилактики (для инфарктов, инсультов и ВИЧ) и подавленный экологией и суррогатной пищей иммунитет, на фоне которого из-за участившихся клтеточных мутаций активно возникает онкология.. — Тимур Тимофеев (@Aquarius62ru) 23 июля 2018 г.

Еще один убийца – ВИЧ. Он уже унес более 35 миллионов жизней. Заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии имени Ивановского, профессор, доктор биологических наук Эдуард Карамов полагает, что к концу столетия человечество справится с ВИЧ и СПИДом. По его словам, в ближайшее десятилетие люди создадут эффективную вакцину против этого смертельного заболевания.