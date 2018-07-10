Рак научились лечить кашей и печеньем
Добавки подбираются с таким расчетом, чтобы продукт служил для профилактики рака конкретного органа. В зависимости от состава они препятствуют развитию опухолей в легких, молочной или предстательной железе, желудке.
Исследование провели российские ученые из Университета ИТМО. Эксперты разработали батончики мюсли, овсяное печенье и быстрорастворимую кашу. В них содержатся биологически активные микроэлементы – биойод, селен и ликопин. Антиоксиданты значительно снижают риск развития онкологических заболеваний.
Основой метода стала специальная обработка овса. Она позволила повысить усвояемость как самих продуктов, так и добавляемых антиканцерогенных веществ.
По словам ученых, на рынке подобных предложений практически не существует. Врачи уверены, что такой подход позволит сместить акцент в лечении рака с медикаментов на продукты и послужит продвижению идеи здорового питания в целом.
Как поясняют медики, антиоксиданты — это вещества, которые тормозят процессы окисления в организме и подавляют действие активных молекул, получивших название "свободные радикалы". Считается, что последние могут быть причиной развития рака и других опасных болезней.
В то же время у метода есть критики. Некоторые ученые считают, что польза антиоксидантов пока не доказана. Тем не менее исследования в этом направлении прекращать нельзя, пишут "Известия".
Даже после увечья актер не прервал работу
Она хочет видеть дочь счастливой
Спортсмен отдохнул в компании модели и ребенка
Девушка призналась в чувствах к экс-бойфренду