Россияне стали массово умирать от неизвестных болезней
Специалисты отмечают, что с 2011 по 2016 годы количество умерших от заболеваний сердца снизилось по всей стране, сильнее всего — в Мордовии, Ингушетии, Амурской, Тамбовской, Воронежской и Нижегородской областях и в Марий Эл. Параллельно в тех же субъектах возрос коэффициент смертности от редко встречающихся недугов, а именно в 1,7 раза.
"Путин поручал к 2018 году снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, туберкулеза, ДТП, а также младенческую. Смертность от перечисленных в указах болезней действительно снижается, а вот от прочих причин, в частности относительно редких заболеваний нервной, эндокринной и мочеполовой систем, расстройств психических и поведения – переживает необычный всплеск", – цитируют научного сотрудника РАНХиГС Рамилю Хасанову "Ведомости".
Сейчас эксперты пытаются понять причины происходящего. Представители Минздрава ссылаются на изменение правил кодирования: система регистрации стала четче разделять причины гибели россиян. Скептики винят врачей: предполагается, что медики, стараясь выполнить указ президента, намеренно записывают часть умерших в число жертв иных болезней.
"Манипуляции статистикой смертности существуют. Заболевания стали перекидывать и записывать не причину, а повод", – считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
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