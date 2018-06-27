Создано лекарство для продления жизни

Ученые, наконец, придумали, как остановить процесс старения человеческого организма. Специалисты выделили фермент, который должен стать основой антивозрастных препаратов.

Чудо-фермент выявили в результате длительных экспериментов. Название у него для неподготовленного человека труднопроизносимое – натрий-калиевая аденозинтрифосфатаза. Но зато фермент влияет на так называемый цикл генерации активных форм кислорода (АФК).

АФК создают организму много проблем: они химически агрессивны, влияют на строение и работу белков, ДНК, а также липидов – полезных органических веществ. Избыток этих кислородных форм способствует процессу окисления, повреждает и уничтожает клетки.

Ученые из Университета Маршалла в течение года держали на привычной западному человеку диете – с высоким содержанием жира и углеводов - лабораторных мышей. Это привело к синтезу большого количества свободных радикалов, процесс старения у подопытных животных стал более заметным. Затем им ввели препарат, который получил название pNaKtide. В результате не только замедлился процесс, но и снизилось количество АФК.

Препарат успешно испытали не только на мышах, но и на клетках соединительной ткани человека. Остается подтвердить безопасность вещества для человеческого организма дальнейшими исследованиями – и тогда оно станет основным компонентом антивозрастных препаратов, пишет EurekAlert!.

По расчетам специалистов, к 2050 году доля населения Земли, достигшего пожилого возраста, составит 22%. Одна из причин такого дисбаланса – увеличивающаяся продолжительность жизни людей. В частности, в России на начало 2017 года было зарегистрировано более десяти тысяч человек старше 60 лет, напоминает телеканал "360".