Открыт главный секрет молодости лица

Сравнительно недавно в бьюти-сфере появился термин "фейсбилдинг" – омолаживающая гимнастика для лица. Автор методики, немецкий хирург Рейнхольд Бенц, мечтал помочь своей подруге балерине, сохранившей к 42 годам прекрасное тело, но имевшей увядшее постаревшее лицо. Он разработал для нее комплекс упражнений и вскоре представил его миру буквально, как панацею от старения.

Якобы, это ноу-хау и лицевые мышцы укрепляет, и овал подтягивает, и контуры подчеркивает, и мускулы делает упругими. Неудивительно, что многие дамы ринулись осваивать новую возможность продлить себе молодость. Однако нашлись противники фейсбилдинга, которые доказательно развенчали пользу этого способа омолодиться. Dni.Ru поговорили об этом с Верой Колывановой, экспертом по оздоровлению и омоложению лица. Специалист наглядно объяснила, в чем самый главный минус фейсбилдинга.

"Представьте пиджак с лицевой стороной из твида и подкладкой из шелка. Предположим, что верх пиджака – это кожные покровы лица, а подкладка – это мышечная ткань. Мы постирали пиджак – подкладка села и стянулась. При этом его поверхность непременно пойдет пузырями и станет неровной. То же происходит и с лицом. Упражнения фейсбилдинга спазмируют и без того напряженные лицевые мышцы, которые со временем и так становятся тугими и твердыми. С возрастом мышечная ткань "усаживается" подобно подкладке пиджака, теряя эластичность и объем. Получается, мышцы натянуты, а кожа сверху них собирается в складочку, словно твидовая поверхность постиранного пиджака", – поясняет Вера Колыванова.

Анатомия строения мышечной ткани лица тоже говорит не в пользу фейсбилдинга, уже хотя бы потому, что лицевые мышцы всю жизнь находятся в напряжении из-за постоянного движения. Мы заставляем их работать, принимая пищу, разговаривая, улыбаясь, плача, смеясь или хмурясь. Даже когда мы молчим, импульсы все равно передают лицу наше настроение, отсюда выражение "все эмоции на лице". С возрастом от постоянной мимики мышцы человека изнашиваются и грубеют. По мнению эксперта, это, в том числе, приводит к спайкам и фиброзам различной степени.

"Старение начинается там, где появляются спаечные образования и фиброзная паутина, - считает специалист. – Так развиваются негативные физиологические процессы. Поэтому дополнительное напряжение мышечной ткани с помощью фейсбилдинга дает обратный эффект, ускоряя процесс старения".

Альтернатива фейсбилдингу есть, считает Вера Колыванова. В качестве варианта эксперт предлагает метод омоложения лица и шеи, основанный на остеопатических принципах и ручной коррекции, который доступен любой женщине. В этом случае, ключевую роль в воздействии на лицевую мышечную ткань играет ее расслабление.

"Чтобы вернуть лицу молодость, а кожным покровам упругость, мы должны регулярно расслаблять лицевые мышцы, снимая спазм и напряжение, – утверждает она. – Лицо необходимо "размягчать" как пластилин, это и дает выраженный лифтинг-эффект. Достигается он путем упражнений, построенных по методу мануальной коррекцией или ишемической компрессии, то есть сильным непродолжительным зажимом наиболее болезненных точек в мышце, что приводит к ее обезболиванию и расслаблению. Таким образом, лицевые мускулы постепенно расправляются, восстанавливается их объем, улучшается кровообращение и лимфатический ток. Мы показываем мышцам новое положение, в котором они должны находиться, возвращая лицу подтянутость и красоту".

Впрочем, не стоит забывать о том, что этот процесс работы над собой не должен быть разовой акцией. Получив результат однажды, нельзя в дальнейшем пренебрегать тренировками, так как лицевые мышцы требуют постоянной стимуляции и регулярного расслабления.