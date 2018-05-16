Как избежать преждевременной смерти

Ученые из Госпиталя Джонса Хопкинса (США) выяснили, как прожить долго. Оказывается, у людей среднего возраста физическая активность значительно снижает риск сердечной недостаточности и преждевременной смерти.

При сердечной недостаточности в этом органе нарушается насосная функция. В результате сердце не способно обеспечить метаболические потребности организма. Особенно актуально это для людей старше 65 лет. Основными факторами госпитализации в этом возрасте являются большое давление, высокий уровень холестерина, диабет и курение.

Американские специалисты проанализировали данные более 11 тысяч человек, средний возраст которых достигал 60 лет. Наблюдения за добровольцами вели в течение 19 лет с помощью телефонного интервьюирования, также учитывались посещения больниц и случаи смерти, сообщает MedicalXpress.

По результатам исследования оказалось, что 150 минут регулярной умеренной или высокой физической активности в неделю, включая езду на велосипеде или пешие прогулки, достаточно для снижения риска сердечной недостаточности на 31%. Если человек ранее не вел активный образ жизни, ему потребуется около шести лет, чтобы снизить этот риск на 23%.

Напомним, в ноябре 2017 года международная группа ученых из Японии, США и Канады поделилась методом значительной приостановки процесса старения и уменьшения вероятности развития возрастных болезней. Они нашли в организме человека редкую генетическую мутацию SERPINE1, наличие которой способствует здоровому долголетию.