Выявлена неожиданная связь между популярной игрой и долголетием

Австралийские исследователи выяснили, что профессиональные занятия интеллектуальными видами спорта положительным образом влияют на здоровье. Так, увлечение шахматами повышает продолжительность жизни на семь и более лет.



Известно, что регулярная физическая активность – одна из составляющих долгой жизни. Однако влияние карьеры в интеллектуальных видах спорта на долголетие ранее не изучалось.

Эксперты из Мельбурнского университета решили восполнить этот пробел, пишет PLOS One. Для этого они собрали доступные данные о продолжительности жизни более тысячи гроссмейстеров, удостоенных титула с 1950 по 2016 год.

Проанализировав данные, ученые выяснили, что ожидаемая продолжительность жизни гроссмейстеров на 7,7 года выше, чем средний жизненный цикл человека, не занимающегося профессиональным интеллектуальным видом спорта. Эксперты подчеркнули, что показатели не отличалась для призеров и победителей олимпиад, передает телеканал "360".

Полученные результаты авторы работы связывают с тем, что профессиональная игра в интеллектуальном спорте требует повышенных умственных способностей. Более того, для улучшения когнитивных показателей шахматистам, как и другим спортсменам, необходимо следить за своим здоровьем .

Специалисты отмечают, что пока что нельзя делать точные выводы о связях между профессиональной игрой в шахматы и высокой продолжительностью жизни. Ученые убеждены, что в будущем им нужно подойти к сбору данных гораздо кропотливей.