Ученые открыли новые полезные свойства бега

Ученые обнаружили, что регулярные пробежки не только помогут справиться с хроническим стрессом, но и благоприятно скажутся на памяти. О новых полезных свойствах бега стало известно после проведения опытов на грызунах.

Исследователи из американского Университета Бригама Янга пришли к выводу, что бег способен положительно влиять на состояние памяти. Большинство людей согласны, что ежедневные упражнения помогают совладать со стрессом, сообщает научное издание Neuroscience. Новое исследование университета подтверждает, что такие упражнения, в особенности бег, смягчают негативное влияние хронического стресса на гиппокамп – участок головного мозга, ответственный за обучение и память.

"Физические упражнения – это простой и самый доступный способ устранить негативное влияние стресса на память", – утверждает автор исследования Джефф Эдвардс, профессор биологии и физиологии в Университете Бригама Янга.



Формирование памяти оптимизировано в том случае, если синапсы и связи между нейронами со временем усиливаются. Хронический или продолжительный стрессы ослабляют синапсы, что в конечном итоге влияет на способность запоминать. Чтобы доказать свою гипотезу, Эдвардс проводил эксперименты на мышах. Для одной группы грызунов использовали беговое колесо в течение четырех недель, тогда как другую оставляли без нагрузок. После этого половина каждой группы подвергалась стрессовым ситуациям через ходьбу на приподнятой платформе или плаванье в холодной воде.

Через час после стрессовых манипуляций исследователи провели электрофизиологические эксперименты на мозге животных. У тех мышей, которые выполняли упражнения, уровень долговременной потенциации оказался выше, чем у тех, которые находились в покое. Кроме того, Эдвардс обнаружил, что бегающие в колесе грызуны лучше ориентируются в испытаниях с лабиринтом.

"Идеальный способ для улучшения памяти заключается в том, чтобы не испытывать стресс и тренироваться, – резюмирует ученый. – Конечно, мы не можем постоянно контролировать стресс, но в то же время мы можем контролировать тренировки. Это еще раз подтверждает, что мы можем бороться с негативными воздействиями на наш мозг, просто выходя на пробежку".