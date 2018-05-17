Найдена неожиданная связь между зарплатой и слабоумием

Британские ученые выявили любопытную связь между уровнем дохода и развитием заболеваний нервной системы. Эксперты пришли к выводу, что у малоимущих людей очень высок риск развития слабоумия в старости.

Специалисты из Университетского колледжа Лондона проанализировали результаты масштабного исследования, в котором приняли участие более шести тысяч человек. При проведении эксперимента фиксировали данные добровольцев, родившихся с 1902 по 1943 годы, сообщает MedicalXpress.

Благодаря полученной ранее информации ученые установили возможные социально-экономические факторы, которые влияют на развитие слабоумия. Такое нейродегенеративное заболевание начинает проявляться в пожилом возрасте.

Ученые обнаружили, что риск развития деменции у малоимущих на 50% выше, чем у более состоятельных людей. Результаты исследования демонстрируют, что социально-экономические факторы играют особую роль в проявлении заболеваний, считает автор эксперимента.

Медики пояснили, что наличие денег позволяет людям вести более активную социальную жизнь. В свою очередь это сохраняет их когнитивные функции.

Ранее специалисты из Школы медицины Бостонского университета рассказали об опасности, которую может таить чрезмерное похудение. Они выяснили, что недостаточная масса тела является одним из факторов, ведущих к развитию слабоумия.

